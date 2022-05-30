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Эксперты сочли спутники Илона Маска угрозой для Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Запуск ракеты Falcon 9
Фото: SpaceX

Китайские эксперты посчитали, что спутниковая группировка Starlink может нести опасность для страны и предложили разработать способы их отключения или уничтожения. 

Исследователь Пекинского института слежения и телекоммуникаций Рен Юаньчжэнь опубликовал в журнале Modern Defence Technology материал с описанием угрозы спутников Starlink. По его мнению, они могут быть использованы для тарана других космических объектов и позволяют США доминировать на низкой околоземной орбите.

Юаньчжэнь предлагает разработать систему борьбы с космической угрозой. Она должна включать в себя возможность отключения и уничтожения как одного спутника, так и целой группы. 

Еще один исследователь, Ли Сяоли, опубликовал в China Military Online материал о том, что SpaceX, помимо предоставления интернета по Starlink, может взаимодействовать с беспилотниками, использовать технологии распознавания лиц и, возможно, уже «сыграл роль в военных операциях Украины против России».

Несмотря на то, что Starlink — это гражданская программа, она активно взаимодействует с ВВС США. Некоторые стартовые площадки находятся на базах военно-воздушных сил, а зашифрованное соединение с американскими истребителями включено в проверочные тесты спутников.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра, сообщил Gizmodo, что основная проблема борьбы со Starlink — это количество спутников. Система не будет выведена из строя при уничтожении одного, двух или даже нескольких десятков передатчиков, а запуск противоспутниковых ракет обойдется дороже, чем сами спутники.

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Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Основная цель программы — распространение доступного высокоскоростного широкополосного интернета по всему миру.

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Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

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Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

shatlnk

"традиции и правила, надо менять ! " сказал колобок, при этом перестал катиться по тропинке, и побежал...

karuto

Поляки получили отлуп, теперь все НАТО пугается. *ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?*