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Зонд NASA прислал прощальное селфи с Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Агентство NASA опубликовало на своем сайте прощальное фото посадочного модуля InSight с поверхности Марса.

InSight сделал эту фотографию 24 апреля 2022 года, на 1211 марсианский день миссии. На снимке заметна причина скорого отключения аппарата — толстый слой пыли на солнечных батареях, который затрудняет подзарядку аккумулятора.

Солнечные панели посадочного модуля, которые первоначально производили 5 тысяч ватт-часов энергии каждый день, теперь производят только 500 ватт-часов. Этого уже недостаточно для продолжения научной деятельности.

последнее фото зонда InSight
последнее фото зонда InSight
Фото: © NASA

По этой причине специалисты NASA планируют удаленно «выключить» InSight. Для этого аппарат получит команду принять «позу покоя», которую сотрудники агентства прозвали позой «выхода на пенсию». Планируется, что это произойдет до конца мая 2022 года.

Зонд приземлился на Марсе в ноябре 2018 года для изучения сейсмической активности на Красной планете. За четыре года работы InSight зафиксировал 1313 сотрясений поверхности Марса.

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