Анонсирован маркетплейс российской микроэлектроники

Российские разработчики микроэлектроники получат площадку для публикации данных о разработанных. В условиях санкций это поможет отечественному IT-бизнесу быстро находить альтернативные детали, при этом проверяя их на совместимость.

Гендиректор АО «НПП Цифровые решения» в ходе саммита дизайн-центров заявил, что компания планирует в сентябре запустить маркетплейс для составных частей и модулей электроники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию проекта.

Создание единой базы данных компонентов с информацией об их совместимости позволит российским разработчикам быстро находить поставщиков деталей для своей продукции. Например, найти альтернативу санкционным производителям.

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Источник «Коммерсанта» в правительстве считает создание маркетплейса излишним. По его мнению, разработчиков микроэлектроники в России не так много, они знают друг друга и сотрудничают без специального сервиса.