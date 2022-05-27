НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Интернет может подорожать из‑за отключения серверов Google

Источник:
Sibnet.ru
265 1
Офис Google в Цюрихе
Фото: Alex Dudar / Unsplash License

Отключение кэширующих серверов Google Global Cache повысит нагрузку на провайдеров и в конечном итоге не только негативно скажется на скорости и качестве интернета, но и может привести к росту тарифов на связь.

Некоторые российские провайдеры 26 мая получили уведомление от Google об отключении их от Google Global Cache «в связи с изменениями правовой практики». 

«Отключение локальных серверов приведет к дополнительным затратам этих операторов, потому что придется "гнать" трафик издалека, это может привести к увеличению стоимости тарифов для частных и корпоративных абонентов этих провайдеров», — сказал  «Известиям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков .

По его словам, пока крупнейшие операторы страны не испытывают проблем с работой серверов Google. Они замедлены только для компаний, попавших в санкционный список.

Google Global Cache — глобальная сеть кэширующих серверов. Они устанавливаются у провайдеров по всему миру и позволяют снизить нагрузку на магистральную сеть и увеличить скорость доступа к ресурсам компании.

#Интернет
Правда и мифы о скорости интернета

Например, при воспроизведении ролика на YouTube он загружается не с основного сервера в Америке, а с кэширующего, находящегося в сети провайдера поблизости с пользователем. В таком случае требуется меньше ресурсов на доставку контента, это дешевле и видео лучшего качества, так как сеть не испытывает перегрузок. 

Также, по мнению Кускова, в случае отключения Google Global Cache российские интернет-провайдеры могут пересмотреть безлимитные тарифы. 

Ранее по рекомендации Минцифры от безлимитных тарифов на интернет отказались почти все мобильные операторы. Ведомство аргументировало эту меру сокращением доступности иностранного оборудования и необходимостью снижения и выравнивания нагрузок на сети.

Еще по теме
RuStore и NashStore: в чем отличия?
Google Docs позволит выделять несколько фрагментов текста
Разработан Telegram‑бот для бесконтактных платежей
Правительство ужесточило контроль за персональными данными россиян
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
15.05.22, 14:17
4254
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
6753
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
8236
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
6692
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
7632
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
7512
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
7798
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
12480
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10961
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
15120
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Иркут 69

Никто и не сомневался. Свой своему глаз не выклюет... Так сказать, "своих не бросаем"... 😀

number10

Все равно, что кроликам против морковки воевать.

aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...