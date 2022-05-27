Отключение кэширующих серверов Google Global Cache повысит нагрузку на провайдеров и в конечном итоге не только негативно скажется на скорости и качестве интернета, но и может привести к росту тарифов на связь.

Некоторые российские провайдеры 26 мая получили уведомление от Google об отключении их от Google Global Cache «в связи с изменениями правовой практики».

«Отключение локальных серверов приведет к дополнительным затратам этих операторов, потому что придется "гнать" трафик издалека, это может привести к увеличению стоимости тарифов для частных и корпоративных абонентов этих провайдеров», — сказал «Известиям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков .

По его словам, пока крупнейшие операторы страны не испытывают проблем с работой серверов Google. Они замедлены только для компаний, попавших в санкционный список.

Google Global Cache — глобальная сеть кэширующих серверов. Они устанавливаются у провайдеров по всему миру и позволяют снизить нагрузку на магистральную сеть и увеличить скорость доступа к ресурсам компании.

#Интернет Правда и мифы о скорости интернета

Например, при воспроизведении ролика на YouTube он загружается не с основного сервера в Америке, а с кэширующего, находящегося в сети провайдера поблизости с пользователем. В таком случае требуется меньше ресурсов на доставку контента, это дешевле и видео лучшего качества, так как сеть не испытывает перегрузок.

Также, по мнению Кускова, в случае отключения Google Global Cache российские интернет-провайдеры могут пересмотреть безлимитные тарифы.

Ранее по рекомендации Минцифры от безлимитных тарифов на интернет отказались почти все мобильные операторы. Ведомство аргументировало эту меру сокращением доступности иностранного оборудования и необходимостью снижения и выравнивания нагрузок на сети.