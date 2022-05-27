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Стали известны полуфиналисты на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея Финляндии

Четвертьфинальные матчи сыграны на чемпионате мира по хоккею в Финляндии, по их итогам определились все пары полуфинала.

Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии (4:1). Канада сумела переиграть Швецию со счетом 4:3, уступая по ходу встречи (0:3), сумев забросить решающую шайбу в овертайме.

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией — 4:2, уступая после первого периода 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе.

Таким образом, в полуфинале сыграют пары Финляндия — США и Канада — Чехия. Встречи состоятся 28 мая, финал и матч за третье место — 29 мая.

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