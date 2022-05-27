Стали известны полуфиналисты на ЧМ по хоккею

Фото: © Федерация хоккея Финляндии
Четвертьфинальные матчи сыграны на чемпионате мира по хоккею в Финляндии, по их итогам определились все пары полуфинала.
Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии (4:1). Канада сумела переиграть Швецию со счетом 4:3, уступая по ходу встречи (0:3), сумев забросить решающую шайбу в овертайме.
Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией — 4:2, уступая после первого периода 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе.
Таким образом, в полуфинале сыграют пары Финляндия — США и Канада — Чехия. Встречи состоятся 28 мая, финал и матч за третье место — 29 мая.
VALGORРисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...
Иркут 69Никто и не сомневался. Свой своему глаз не выклюет... Так сказать, "своих не бросаем"... 😀
number10Все равно, что кроликам против морковки воевать.
aevaev«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...