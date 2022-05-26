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Google отложил выпуск складного смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Google Pixel 3a
Фото: Sebastian Bednarek / Unsplash License

Google отложил запуск складного смартфона Pixel Notepad из-за того, что он не оправдал ожиданий компании. Работа над устройством ведется с 2021 года и это уже вторая отсрочка.

Изначально Google планировал продемонстрировать Pixel Notepad в 2021 году, но отложил анонс до четвертого квартала 2022 года, теперь выход новинки перенесен на неопределенный срок. Отсрочка связана с тем, что смартфон технически несовершенен и отстает от конкурента Samsung Galaxy Fold, сообщает The Elec со ссылкой на источники внутри компании.

Pixel Notepad станет первым складным смартфоном Google. Он будет использовать собственный чип Google Tensor второго поколения. Устройство будет использовать аналогичные Pixel 6a камеры — основную на 12,2 Мп и ультраширокоугольный сенсор на 12 Мп.

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Складной экран производства Samsung Display будет состоять из двух частей: 7,57-дюймового основного и 5,78-дюймового дополнительного дисплеев. Устройство оснастят ультратонкой стеклянной крышкой.

Новая дата анонса Pixel Notepad не сообщается. Google официально не комментирует перенос и технические характеристики первого складного смартфона.

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xarakire

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krasprol

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