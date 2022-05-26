Фигуристка Нугуманова рассказала об унижениях от тренеров

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что команда ее тренера Евгения Рукавицина не раз оскорбляла ее, называя толстой.

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой», — сказала Нугуманова в интервью «Матч ТВ».

Фигуристка отметила, что в команде ей постоянно говорят, что у нее проблемы с весом. «А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть — я их слушала, худела, они же все-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит», — поделилась Нугуманова.

Она подчеркнула, что физически не может быть «вот такой худенькой, тоненькой и красивой», как Анна Щербакова или Камила Валиева. Нунманова добавила, что из-за оскорблений не собирается заканчивать карьеру, хотя весь сезон тренировалась самостоятельно.

Тренер Рукавицын отказался комментировать слова Нугумановой, заявив, что у него нет времени.

Нугумановой 19 лет, она призер юниорских этапов Гран-при. На чемпионате России сезона 2020/2021 стала шестой, при этом была третьей среди взрослых спортсменок.

Рукавицын — тренер, специализирующийся на одиночном катании. Известен по работе с Константином Меньшовым, Аленой Леоновой, Дмитрием Алиевым, Марией Талалайкиной.