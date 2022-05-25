Определились все участники плей-офф на ЧМ по хоккею без России

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии. Группу А выиграла Швейцария, группу В — Финляндия.

Из группы А в четвертьфинал вышли Швейцария, Германия, Канада и Словакия. Из группы Б — Финляндия Швеция, Чехия и США.

В четвертьфиналах Швейцария сыграет с США, Германия — с Чехией, Финляндия — со Словакией, а Швеция — с Канадой.

Матчи пройдут 26 мая. Действующий чемпион мира — сборная Канады. Турнир проходит без России и Белоруссии, которых отстранили после начала военной спецоперации на Украине.