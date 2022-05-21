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Экспериментальный корабль Starliner успешно состыковался с МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Экспериментальный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС со второй попытки, при первом сближении в стыковочном узле корабля возникла проблема, в результате системам потребовалась перезагрузка.

Запуск корабля Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был проведен накануне, на корабле — 360 килограммов полезных материалов для астронавтов. Starliner пробудет в составе МКС пять дней, после вернется на Землю.

Место командира занимает человекоподобное тестовое устройство «Рози», на котором размещены 15 датчиков, измеряющих нагрузки. Манекен уже летал на корабле Starliner в ходе первого испытательного полета в 2019 году.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Пока Starliner тестируется в беспилотном режиме, в случае успеха второй миссии будет запланирован полет с экипажем до семи человек.

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Топ комментариев

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...