Экспериментальный корабль Starliner успешно состыковался с МКС

Экспериментальный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС со второй попытки, при первом сближении в стыковочном узле корабля возникла проблема, в результате системам потребовалась перезагрузка.

Запуск корабля Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был проведен накануне, на корабле — 360 килограммов полезных материалов для астронавтов. Starliner пробудет в составе МКС пять дней, после вернется на Землю.

Место командира занимает человекоподобное тестовое устройство «Рози», на котором размещены 15 датчиков, измеряющих нагрузки. Манекен уже летал на корабле Starliner в ходе первого испытательного полета в 2019 году.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Пока Starliner тестируется в беспилотном режиме, в случае успеха второй миссии будет запланирован полет с экипажем до семи человек.