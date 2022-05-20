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КХЛ сократит лимит на легионеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Количество легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги с сезона-2023/24 сократят с пяти до трех, сообщил председатель правления Федерации хоккея России, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг.

«Мы пришли к тому, что в следующем сезоне будет пять легионеров, а через сезон — три. У нас была такая договоренность, что лимит будем сокращать. Но у нас были долгие споры и пришли к компромиссному варианту», — цитирует чиновника пресс-служба КХЛ.

Сейчас каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров. При этом число иностранных хоккеистов в заявке команды на сезон не ограничено.

Федерация хоккея России 19 апреля отправила предложение в Министерство спорта о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.

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