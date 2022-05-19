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Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Серебряный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в командном турнире, российская фигуристка Наталья Забияко возобновила карьеру и будет выступать за Канаду.

«Забияко приняла решение продолжать, захотела вернуться в большой спорт. В России не нашлось подходящего ей партнера, попробовала с канадским фигуристом — все получилось», — цитирует ТАСС источник.

По данным РИА Новости, партнером фигуристки будет Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Пара будет тренироваться в Канаде у Бруно Маркотта.

Забияко 27 лет, она родилась в Таллине. Начинала спортивную карьеру как одиночница, выигрывала первенство Эстонии среди юниорок, затем перешла в парное катание. До 2014 года она выступала за Эстонию, после чего переехала в Москву и стала выступать за Россию.

Фигуристка с 2015 года выступала в паре с Александром Энбертом, пара завоевывала бронзу на чемпионате Европы и чемпионате мира, стала серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в команде. Спортсмены завершили карьеру в феврале 2020 года из-за травмы партнера.

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