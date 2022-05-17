Обновление безопасности Windows 11 привело к «синему экрану смерти»

Обновление безопасности Windows 11 привело к появлению «синих экранов смерти» в играх, программах, при запуске компьютера или при его простое.

Автоматическое обновление безопасности Windows 11 KB5013943 приводит к ошибкам и перезагрузке компьютера, сообщают специалисты Sofos, специализирующейся в области кибербезопасности. Единой причины появления «синего экрана смерти» нет, он может возникнуть в любой момент.

Пользователи форума Microsoft Answers пожаловались на ошибку в играх. Например, в Hitman 3 она появляется через 10-15 минут после запуска, а сообщение об ошибке проскакивает так быстро, что не удается прочитать детальную информацию о сбое.

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Пользователи Reddit массово сообщают о сбоях в работе компьютеров после установки обновления. Ошибки возникают даже при использовании системных компонентов, например, средства изменения фона рабочего стола.

Microsoft официально не комментирует ситуацию. Чтобы исправить ошибку, специалисты Sophos рекомендуют откатить изменения: удалить патч KB5013943 в «Центре обновления Windows» и приостановить загрузку новых минимум на 7 дней.