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«Вашингтон» Овечкина вылетел из плей-офф НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © All-Pro Reels

«Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Флориде Пантерз» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Встреча завершилась со счетом в овертайме 4:3. «Флорида» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-2. В решающем матче в составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (27), Клод Жиру (49) и Александр Барков (55).

У «Вашингтона» отличились Ник Дауд (24), Никлас Бекстрем (42) и Ти Джей Оши (59). В овертайме победную шайбу забил Картер Вераге (63). Александр Овечкин в плей-офф забросил всего одну шайбу и сделал пять передач.

«Вашингтон» после победы в Кубке Стэнли в 2018 году в четвертый раз подряд завершил борьбу в плей-офф в первом раунде. «Флорида» стала победителем прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.

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