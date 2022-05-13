Twitter выпустил браузерную игру

Twitter изменил политику безопасности и, чтобы сделать процесс ознакомления интересным и простым, выпустил браузерную игру Twitter Data Dash.

Twitter Data Dash — это платформер, где игрокам предстоит пройти четыре простых уровня, играя за собачку Data и одного из четырех ее сопровождающих. Выбор персонажа ни на что не влияет и несет чисто эстетическую функцию, игра довольно проста и ее прохождение не занимает много времени.

«В Twitterverse может быть сложно ориентироваться, если вы не знаете своего пути. Поэтому мы сделали игру, чтобы помочь вам лучше понять нашу политику конфиденциальности», — сообщается на сайте Twitter Data Dash.

Фото: © Twitter

Twitter переписал политику конфиденциальности. Как утверждают разработчики, ее стало проще понять из-за ухода от юридических терминов и более понятного изложения.

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