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Новый драйвер AMD резко повысил производительность игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JeffzFlick / Attribution License

Компания AMD выпустила предварительную версию майского графического драйвера AMD Software Preview Driver May 2022. Его установка значительно увеличивает быстродействие в ряде игр с DirectX 11, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, в игре Assassin’s Creed Odyssey прибавка производительности составляет до 28 %, в World of Warcraft: Shadowlands — до 30 %, в Total War Saga: Troy —17 %. В среднем игры стали быстрее до 10%, отмечается в сообщении.

Среди других популярных игр: Grand Theft Auto V (прирост до 11 %), Watch Dogs Legion (прирост 10 %), Valorant (прирост 7 %), Apex Legends (прирост 5 %), Far Cry 5 (прирост 4 %), Overwatch (прирост 3 %), The Witcher 3 (прирост 3 %), PlayerUnknown's Battlegrounds (прирост 3 %).

Драйвер также содержит обновления и дополнительные настройки для технологии масштабирования Radeon Super Resolution 1.1 (RSR). Например, в настройках функции появилась опция «Эффект резкости», которая позволяет более точно подобрать нужные параметры работы.

В отличие от технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution технология RSR реализована на уровне драйвера и не требует поддержки разработчиков для ее реализации в играх.

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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

urbasik

Долго жил этот Сепаратист.Пока вы думали что такое перестройка.Мы уже проголосовали об отделении от СССР...

Asd10

Да какой-то вой у него гнойный.)))

Alhazred

Вместо слова гной лучше подходит слово вой, применительно к этому персонажу )))