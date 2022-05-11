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Гимнастка Чусовитина выступит на Олимпиаде в 49 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский Комитет Узбекистана

Олимпийская чемпионка 1992 года, узбекская гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что намерена выступить на Олимпийских играх в Париже. На момент соревнований ей будет 49 лет.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024», — цитирует Чусовитину пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. На Олимпийских играх в Токио, где гимнастка заняла 11-е место в квалификации в опорном прыжке и не попала в финал, она объявила о завершении карьеры.

Однако в октябре 2021 года она решила вернуться к выступлениям и готовиться к Азиатским играм. В марте она одержала победу на этапе Кубка мира в Дохе.

Чусовитина вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Она представляла СССР, Германию и Узбекистан.

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