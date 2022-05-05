Российские процессоры угодили под санкции

Великобритания расширила санкции в отношении России, включив в черный список компании МЦСТ и «Байкал Электроникс», которые разрабатывают процессоры «Эльбрус» и «Байкал».

Новые санкции предполагают не только заморозку зарубежных активов, но и ограничение на использование технологий, в том числе архитектуры для процессоров британской компании ARM, пишет «Коммерсантъ».

Фактически это делает невозможным выпуск новых российских процессоров, так как в процессорах «Байкал» используется технология ARM. На новые процессоры Baikal M2, Baikal L, Baikal S2, которые находятся в разработке, у компании есть только проектировочные лицензии.

Без производственных лицензий ни один крупный зарубежный производитель микросхем не будет работать с российской компанией. До недавнего времени процессоры «Байкал» выпускала тайваньская TSMC, которая также производит однокристальные системы для Apple и Samsung.

В такой ситуации российским производителям остается переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW. Однако на это потребуется несколько лет и дополнительные инвестиции порядка миллиарда рублей.