Эксперт посоветовал, как найти подслушивающие устройства

Подслушивающие устройства, установленные в доме, найти достаточно сложно, но шансы определить их местоположение все же есть, сказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Обнаружить такое устройство при визуальном осмотре невозможно, сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Для этого необходимо прибегнуть к дополнительным девайсам, которые смогут определить наличие помех, отметил он.

«Как и любые электрические девайсы, они излучают волны. Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса», — пояснил Мясоедов.

По его словам, в качестве другого способа обнаружить помехи, создаваемые излучением от подслушивающих устройств, эксперт назвал использование детектора волновых излучений.

«Они находятся в свободной продаже и способны однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств, в том числе и самых миниатюрных», — уточнил эксперт.

Также можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении — этот вариант может сработать при хорошем слухе, добавил Мясоедов.