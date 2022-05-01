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Эксперт посоветовал, как найти подслушивающие устройства

Источник:
«Прайм»
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Фото: © LenaertsDaan / Pixabay License

Подслушивающие устройства, установленные в доме, найти достаточно сложно, но шансы определить их местоположение все же есть, сказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Обнаружить такое устройство при визуальном осмотре невозможно, сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Для этого необходимо прибегнуть к дополнительным девайсам, которые смогут определить наличие помех, отметил он.

«Как и любые электрические девайсы, они излучают волны. Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса», — пояснил Мясоедов.

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По его словам, в качестве другого способа обнаружить помехи, создаваемые излучением от подслушивающих устройств, эксперт назвал использование детектора волновых излучений.

«Они находятся в свободной продаже и способны однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств, в том числе и самых миниатюрных», — уточнил эксперт.

Также можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении — этот вариант может сработать при хорошем слухе, добавил Мясоедов.

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Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

Disobedient

Да какое там печенье.)))Разграбили не стесняясь украину, показалось мало. Принялись за бюджет сша ,...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.