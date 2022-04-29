Юрист предупредила о штрафах за курение дома

Курение в местах общего пользования в многоквартирном доме грозит штрафом до 1,5 тысячи рублей, напомнила адвокат Елена Кудерко.

Курение в общественных местах запрещено, чтобы защитить граждан от вредного воздействия табачного дыма. Речь идет, в том числе, о лифтах, лестничных площадках, чердаках и общих помещениях коммунальных квартир. Если факт курения докажут, нарушителю придется заплатить от 500 до 1,5 тысячи рублей.

«Балконы или лоджии квартир, сами квартиры, жилые комнаты общежитий и номеров гостиниц к местам общего пользования не относятся, однако на них распространяется общий запрет использования открытого огня по правилам противопожарного режима», — цитирует Кудерко агентство «Прайм».

Юрист отметила, что теоретически курить в своей квартире или на балконе можно, но нужно быть готовым к штрафам за моральный вред, если дым попадает в чужую квартиру по вентиляции или через открытое окно.

Однако для этого пострадавший должен заснять нарушение на видео и договориться со свидетелями о даче показаний. Решение о взыскании и сумме штрафа принимается судом в зависимости от ситуации.