Российских теннисистов допустят на Roland Garros

Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия в Roland Garros, втором в сезоне турнире «Большого шлема».

Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать в Париже в нейтральном статусе, как это сейчас и происходит на остальных турнирах, сообщила радиостанция RMC Sport со ссылкой на организаторов.

Французы не последовали примеру своих коллег из Уимблдона, которые запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнире, так как у них «не было другого выбора». Они заявили, что для участия в турнире спортсменам нужно было заполнить письменное заявление против поддержки военной операции российских войск на Украине.

Против решения организаторов Уимблдона выступили ATP и WTA, а также многие ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира Новака Джоковича.

Roland Garros пройдет с 22 мая по 6 июня в Париже.