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Xiaomi представила бюджетные телевизоры с объемным звуком

Источник:
Sibnet.ru
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Смарт-телевизор Smart TV 5A
Фото: © Xiaomi

Xiaomi презентовала новое поколение бюджетных телевизоров Smart TV 5A. Это первые смарт-ТВ в своем сегменте с технологией объемного звука.

На сайте Xiaomi представлено три модели с диагоналями 32, 40 и 43 дюйма. Они выполнены в минималистичном, уже традиционном для компании, дизайне, имеют металлический корпус и широко расставленные «лапки» подставки, придающие устойчивость. 

Вне зависимости от диагонали экрана все модели имеют разрешение Full HD, расширенную цветовую гамму и экраны, способные отражать более 16 миллионов цветов. Фирменная технология Vivid Picture Engine автоматически корректирует контрастность, резкость и настраивает палитру.

По сравнению с предыдущим поколением звук стал громче. Это произошло благодаря замене динамиков на более мощные 24-ваттные (20-ваттные у 32-дюймовой модели). Модели с 40 и 13-дюймовыми экранами получили технологию DTS: X, позволяющую создавать реалистичный объемный звук с эффектом перемещения в пространстве.

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Smart TV 5A выпускаются с предустановленной Android TV 11. Телевизоры оснащены функцией PatchWall, позволяющей объединить в себе все стриминговые сервисы и вещательные платформы и просматривать контент из одного места.

Продажи телевизоров Smart TV 5A начнутся 30 апреля. Розничная цена новинок составит от 200 долларов за младшую модель и до 340 долларов за старшую.

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