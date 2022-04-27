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Россия выпустит защищенный смартфон AYYA

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Ростех»

Корпорация «Ростех» выпустит так называемый трастфон — новая модель смартфона AYYA получит систему защиты от несанкционированного доступа к данным владельца.

Информационная безопасность обеспечивается за счет аппаратного отключения камеры и микрофона, сообщает пресс-служба компании. При этом новинка будет обладать современными пользовательскими характеристиками.

При активированной системе защиты пользователь сможет оставаться в интернете, общаться в мессенджерах, задействовать приложения. Смартфон будет работать под управлением двух операционных систем — ОС Android или отечественной ОС Аврора, в зависимости от заказа.

Сейчас корпорация предлагает клиентам первую модель защищенного смартфона — AYYA T1. Совокупный тираж этого телефона составляет 14 тысяч штук, большая часть уже продана либо имеет потенциального заказчика.

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