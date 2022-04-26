Россию лишили ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея отзывает у России право на проведение в 2023 году чемпионата мира, говорится в заявлении организации.

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — отмечается в заявлении.

ЧМ-2023 должен был пройти в Петербурге с 5 по 21 мая. Новую страну-хозяйку мирового первенства выберут во время конгресса Международной федерации, который состоится в мае в Финляндии.

Ранее Россия лишилась права на проведение молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске, этот турнир также должен был пройти в 2023 году. Решение связано с конфликтом на Украине.