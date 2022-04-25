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«Вконтакте» запустила сервис VK Play

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» официально представила сервис VK Play, который представляет собой площадку для любителей игр, разработчиков и авторов контента.

По замыслу разработчиков, сервис станет единой точкой доступа к игровому контенту. На данный момент VK Play доступен на платформе ПК, но в планах выход на другие устройства и платформы, говорится в официальном блоге соцсети.

«На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить количество киберспортивных мероприятий», — отмечается в сообщении.

В частности, VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные, что делает площадку аналогом известного сервиса Twitch.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.