«Вконтакте» запустила сервис VK Play

«ВКонтакте» официально представила сервис VK Play, который представляет собой площадку для любителей игр, разработчиков и авторов контента.

По замыслу разработчиков, сервис станет единой точкой доступа к игровому контенту. На данный момент VK Play доступен на платформе ПК, но в планах выход на другие устройства и платформы, говорится в официальном блоге соцсети.

«На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить количество киберспортивных мероприятий», — отмечается в сообщении.

В частности, VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные, что делает площадку аналогом известного сервиса Twitch.