Фигурист рассказал о заработанных за карьеру 1,3 тыс. рублей

Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница рассказал о сумме призовых, которую он заработал за пять лет юниорской карьеры.

«За всю карьеру в фигурном катании я заработал 1300 рублей. В 14 лет, на самом моем первом этапе Кубка в конвертике вручили. Тогда подумал: «Вау, деньги!»», — сказал Куница в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что могут поставить зарплату, если спортсмен попал в тройку на первенстве России. Есть призовые на соревнованиях ISU и Гран-при.

«Понятно, мама помогает, за что я ей благодарен. Но всю жизнь у нее на шее не будешь сидеть. Поэтому в выходные начал подкатывать детей, за счет этого в том числе живу», — добавил фигурист.

Кунице 19 лет. До 2020 года фигурист тренировался как одиночник в группе тренера Этери Тутберидзе. Под ее руководством он стал пятым в Финале Кубка России и четвертым на первенстве страны. Затем перешел в парное катание, но сейчас он остался без партнерши.