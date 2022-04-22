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Фигурист рассказал о заработанных за карьеру 1,3 тыс. рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Григория Куницы

Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница рассказал о сумме призовых, которую он заработал за пять лет юниорской карьеры.

«За всю карьеру в фигурном катании я заработал 1300 рублей. В 14 лет, на самом моем первом этапе Кубка в конвертике вручили. Тогда подумал: «Вау, деньги!»», — сказал Куница в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что могут поставить зарплату, если спортсмен попал в тройку на первенстве России. Есть призовые на соревнованиях ISU и Гран-при.

«Понятно, мама помогает, за что я ей благодарен. Но всю жизнь у нее на шее не будешь сидеть. Поэтому в выходные начал подкатывать детей, за счет этого в том числе живу», — добавил фигурист.

Кунице 19 лет. До 2020 года фигурист тренировался как одиночник в группе тренера Этери Тутберидзе. Под ее руководством он стал пятым в Финале Кубка России и четвертым на первенстве страны. Затем перешел в парное катание, но сейчас он остался без партнерши.

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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

WSG0600-164-164

Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...