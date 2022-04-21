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Maxim опубликовал новые фото обнаженной Медведевой

Источник:
Sibnet.ru
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Журнал Maxim опубликовал на своем сайте кадры с эротической фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой, не вошедшие в номер.

Читателям стали доступны три снимка, на которых спортсменка позирует у бассейна. Медведева снялась для обложки Maxim, который вышел 1 апреля, однако часть фотографий на тот момент остались неопубликованными.

Фото: © Maxim

«Я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять», — отметила фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также в ее активе есть две серебряные медали Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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