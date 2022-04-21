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Netflix создаст дешевую подписку для удержания зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Стриминговый сервис Netflix создаст дешевую версию подписки, чтобы удержать пользователей, число которых начало падать в 2022 году. Низкую стоимость платформа будет компенсировать рекламными вставками в шоу и фильмы. 

Аудитория Netflix на сегодня — почти 222 миллиона по всему миру, по итогам первого квартала 2022 года компания впервые столкнулась с существенным оттоком. От платформы отписались 200 тысяч клиентов и прогнозируется потеря еще 2 миллионов. После информации об этом стоимость акций компании упала на 27%.

В числе причин оттока называются падение востребованности Netflix после взрывного роста аудитории в период пандемии, увеличение стоимости подписки в США, а также уход с российского рынка в рамках западных санкций из-за спецоперации на Украине.

«Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тысяч, без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тысяч», — цитирует ТАСС квартальный отчет компании.

Исполнительный директор Netflix Рид Хастингс в беседе с инвесторами рассказал о планах удешевить подписку. «Я большой поклонник потребительского выбора. И возможность потребителям, желающим иметь более низкую цену и терпимым к рекламе, получить то, что они хотят, имеет большой смысл», — приводит Bloomberg Хастингса.

Введение дешевой подписки с рекламой, по его мнению, позволит сохранить аудиторию, привлечь новую и увеличить прибыль. Но на ее разработку может потребоваться до двух лет.

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Стриминговый сервис Netflix предлагает фильмы и сериалы, в том числе собственного производства, для просмотра на мультимедийной платформе по платной подписке. Сервис работает почти в 200 странах.

При этом кроме 222 миллионов официальных подписчиков, по оценкам Netflix, еще около 100 миллионов смотрят сервис неофициально —  через чужие аккаунты или пиратские ресурсы. Ранее платформа заявила о запуске подключения по сниженной цене дополнительных пользователей к учетным записям подписчиков, чтобы вывести из тени «бесплатных» зрителей

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