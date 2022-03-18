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Netflix протестирует способ борьбы с незаконной передачей аккаунтов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Souvik Banerjee / Unsplash License

Netflix запустит возможность платного подключения дополнительных пользователей к учетным записям подписчиков. Таким образом сервис планирует искоренить несанкционированную практику передачи доступов к аккаунтам за пределы домохозяйств.

Согласно правилам сервиса, учетную запись можно передавать только внутри семьи, но многие пользователи делились данными аккаунта с друзьями, что позволяло смотреть фильмы и сериалы по одной подписке нескольким домохозяйствам. Netflix уже много лет закрывал глаза на нарушение этого правила, но теперь приступил к решительным действиям, сообщает Variety.

Директор по инновациям продуктов Чэньи Лонг пояснил в блоге Netflix, что возможность делиться доступом к учетной записи приводит к потере прибыли и не дает возможности больше инвестировать в шоу и фильмы.

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С помощью новой функции пользователи со стандартными и премиальными тарифами Netflix смогут добавлять дочерние учетные записи для двух человек, не проживающих с ними. 

Тестирование начнется в ближайшие недели в Чили, Коста-Рике и Перу. Стоимость варьируется в зависимости от страны. Например, в Коста-Рике при стоимости стандартного плана в 12,99 доллара добавление одного участника обойдется в 2,99 доллара. Это получается выгоднее, чем приобретать базовый тариф за 8,99.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

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