Netflix протестирует способ борьбы с незаконной передачей аккаунтов

Netflix запустит возможность платного подключения дополнительных пользователей к учетным записям подписчиков. Таким образом сервис планирует искоренить несанкционированную практику передачи доступов к аккаунтам за пределы домохозяйств.

Согласно правилам сервиса, учетную запись можно передавать только внутри семьи, но многие пользователи делились данными аккаунта с друзьями, что позволяло смотреть фильмы и сериалы по одной подписке нескольким домохозяйствам. Netflix уже много лет закрывал глаза на нарушение этого правила, но теперь приступил к решительным действиям, сообщает Variety.

Директор по инновациям продуктов Чэньи Лонг пояснил в блоге Netflix, что возможность делиться доступом к учетной записи приводит к потере прибыли и не дает возможности больше инвестировать в шоу и фильмы.

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С помощью новой функции пользователи со стандартными и премиальными тарифами Netflix смогут добавлять дочерние учетные записи для двух человек, не проживающих с ними.

Тестирование начнется в ближайшие недели в Чили, Коста-Рике и Перу. Стоимость варьируется в зависимости от страны. Например, в Коста-Рике при стоимости стандартного плана в 12,99 доллара добавление одного участника обойдется в 2,99 доллара. Это получается выгоднее, чем приобретать базовый тариф за 8,99.