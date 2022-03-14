Как оплачивать Wink после санкций

Некоторые методы оплаты Wink могут не работать из-за отключения иностранных платежных систем. Видеосервис рассказал, как быть в этом случае и что делать с подписками, оформленными через App Store и Google Play.

Возможны ограничения покупок через методы оплаты Apple Pay и Google Pay на платформах iOS, iPadOS, TVoS, Android и Android TV. Чтобы избежать трудностей с оплатой, нужно привязать банковскую карту напрямую в личном кабинете Wink в разделе «Способы оплаты/Платежи».

«Мы рекомендуем отключить продление подписок в App Store и Google Play, оформленных через встроенные покупки, и переподключить подписки, используя банковскую карту (принимаются карты Visa, MasterCard, Electron и МИР, выпущенные российскими банками) в приложениях Wink или на сайте wink.ru», — говорится в сообщении.

При этом Wink обещает, что все оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца оплаченного периода.