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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Как оплачивать Wink после санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Некоторые методы оплаты Wink могут не работать из-за отключения иностранных платежных систем. Видеосервис рассказал, как быть в этом случае и что делать с подписками, оформленными через App Store и Google Play.

Возможны ограничения покупок через методы оплаты Apple Pay и Google Pay на платформах iOS, iPadOS, TVoS, Android и Android TV. Чтобы избежать трудностей с оплатой, нужно привязать банковскую карту напрямую в личном кабинете Wink в разделе «Способы оплаты/Платежи».

«Мы рекомендуем отключить продление подписок в App Store и Google Play, оформленных через встроенные покупки, и переподключить подписки, используя банковскую карту (принимаются карты Visa, MasterCard, Electron и МИР, выпущенные российскими банками) в приложениях Wink или на сайте wink.ru», — говорится в сообщении.

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При этом Wink обещает, что все оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца оплаченного периода. 

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