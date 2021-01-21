Как узнать номер лицевого счета Ростелекома

Каждому абоненту Ростелекома присваивается уникальный лицевой счет, с помощью которого он может управлять услугами и оплачивать их. Но зачастую пользователи теряют документы или путаются среди обилия цифр. Узнать номер лицевого счета можно несколькими способами.

При заключении договора на оказание услуг абоненту Ростелекома присваивается лицевой счет. Он уникален и с его помощью ведется аналитический учет всех расчетных операций между компанией и абонентом.

При заключении договора номер лицевого счета обязательно указывается в документе. Но не всегда абонент знает, где его искать, а порой вообще теряет договор. Что делать в этом случае?

Узнать номер лицевого счета офлайн

Если абонент не зарегистрирован в Едином личном кабинете Ростелекома, к которому привязан номер лицевого счета, то узнать его можно несколькими способами.

Договор и счет. В договоре есть 12-значный номер лицевого счета. А еще 12-значный номер указывается в каждом счете на оплату услуги (бумажном или электронном). Счета могут приходить, как на обычную почту, так и на электронную.

Телефон. Если договор утерян, или его нет под рукой, то можно позвонить на единый номер службы поддержки и продаж — 8 800 100 0 800. Но нужно быть готовым к тому, что звонящего попросят продиктовать паспортные данные и кодовое слово — оператору необходимо убедиться, что на другом конце провода, действительно, абонент.

А еще можно отправить SMS на номер 2558 код «СЗ 2» или «СЗ ЛС». В ответ вы получите SMS с номером лицевого счета. Но в этом случае номер телефона должен быть привязан к вашему счету.

В офисе. Если потерян договор, на руках нет счета, невозможно войти в личный кабинет и не привязан номер телефона, остается взять паспорт и пойти в ближайший офис Ростелекома. Узнать адрес ближайшего офиса в городах Сибири можно здесь. Также адреса офисов скажут по телефону в службе поддержки (8 800 100 0 800).

Узнать номер лицевого счета онлайн

Если абонент зарегистрирован в Едином Личном кабинете Ростелекома и к нему был призван номер лицевого счета, то узнать его не составит никакого труда. Необходимо просто зайти в Личный кабинет. Лицевой счет отобразится сразу же на стартовом экране. Можно это сделать с ПК или через мобильное приложение «Мой Ростелеком».

Можно посмотреть номер ЛС в меню приставки, если абонент пользуется услугой «Интерактивное ТВ». Нужно зайти в раздел «Мое», выбрать «Платежи», а затем нажать «Выберите интересующий счет». Там отобразится номер лицевого счета.