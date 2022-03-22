Netflix снимет сериал про пандемию коронавируса

Сериал про пандемию COVID-19 для Netflix снимет продюсер «Бумажного дома» Алекс Пина. Проект расскажет о богачах, укрывающихся от эпидемии в бункере.

Действие нового сериала должно развернуться в роскошном подземном бункере, в котором укрылись от катастрофы самые состоятельные: 1% населения страны.

На идею шоураннера навели сообщения о реальных бункерах, которые покупают богатые испанцы. Они рассчитаны на 75 человек, простираются на 15 этажей вниз, и в них предусмотрено все, чтобы с комфортом прожить до пяти лет.

Пина хочет показать, какой в них будет жизнь и как будут складываться социальные, семейные и романтические отношения после панического бегства, пишет Igromania.