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Netflix снимет сериал про пандемию коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сериал про пандемию COVID-19 для Netflix снимет продюсер «Бумажного дома» Алекс Пина. Проект расскажет о богачах, укрывающихся от эпидемии в бункере.

Действие нового сериала должно развернуться в роскошном подземном бункере, в котором укрылись от катастрофы самые состоятельные: 1% населения страны.

На идею шоураннера навели сообщения о реальных бункерах, которые покупают богатые испанцы. Они рассчитаны на 75 человек, простираются на 15 этажей вниз, и в них предусмотрено все, чтобы с комфортом прожить до пяти лет.

Пина хочет показать, какой в них будет жизнь и как будут складываться социальные, семейные и романтические отношения после панического бегства, пишет Igromania.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...
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