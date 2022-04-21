Российских теннисистов не пустили на Уимблдон

Российские и белорусские теннисисты и теннисистки не будут допущены до Уимблдонского турнира, сообщает пресс-служба соревнований.

Так Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета решил сделать «свой вклад в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

Заявки отклоняются в связи с нежеланием допустить, чтобы «российская сторона извлекла какую-либо выгоду из участия спортсменов в чемпионате». Организаторы могут пересмотреть свое решение, если международная ситуация изменится в ближайшее время.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.

На нем должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (восьмой в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP), Карен Хачанов (26), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (15-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации, WTA), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29).