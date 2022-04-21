НАВЕРХ

Российских теннисистов не пустили на Уимблдон

Источник:
Sibnet.ru
304 1
Фото: Peter Menzel / CC BY-SA 2.0

Российские и белорусские теннисисты и теннисистки не будут допущены до Уимблдонского турнира, сообщает пресс-служба соревнований.

Так Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета решил сделать «свой вклад в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

Заявки отклоняются в связи с нежеланием допустить, чтобы «российская сторона извлекла какую-либо выгоду из участия спортсменов в чемпионате». Организаторы могут пересмотреть свое решение, если международная ситуация изменится в ближайшее время.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.

На нем должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (восьмой в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP), Карен Хачанов (26), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (15-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации, WTA), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29).

Еще по теме
Мария Шарапова объявила о беременности
Глава ОКР поддержал переход федераций в Азию
Победившая Авериных на Олимпиаде гимнастка завершила карьеру
Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД объяснил, когда закончится операция на Украине
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию
Россия успешно испытала ракету «Сармат». ВИДЕО
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

pepelmetal

Нельзя такое в Россию пускать!

Uynachalnica

Несправедливо! Закрепить за креслом пожизненно!

pepelmetal

Наркоманам верить вообще нельзя!