Xiaomi занимается разработкой умной двери Xiaobai Blade Star. Она распознает лицо хозяина, открывается по отпечатку пальца, паролю или NFC-пропуску.

Дверь имеет две камеры, одна из которых с «ночным зрением». При обнаружении движения камеры начинают считывать информацию и проверять прохожих на соответствие с базой данных, при совпадении дверь открывается, сообщается на Xiaomi Youpin.

Лица хранятся в виде 3D снимков, поэтому неважно под каким углом повернута голова входящего. Максимальное расстояние для сканирования составляет 1 метр. Система способна хранить данные 255 человек.

В качестве альтернативного метода открытия можно использовать отпечаток пальца, пароль или смартфон с NFC.

Вместо глазка на двери два дисплея с внутренней и наружной стороны. Внутренний позволяет незаметно просматривать происходящее за дверью. Внешний экран предназначен для общения, защищен от грубого воздействия и может быть выключен.

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Xiaobai Blade Star интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi. Она оповещает владельца о гостях или о том, что дверь не закрыта. Есть возможность удаленно просматривать данные с камер.

Дверь выполнена из армированной стали. Общая толщина почти 9 сантиметров. На этапе сбора средств на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin цена Xiaobai Blade Star составляет 7999 юаней (101 тысяча рублей), после выхода в широкую продажу в июле 2022 года она вырастет до 12 999 юаней (165 тысяч рублей).