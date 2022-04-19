Oppo представила доступный смартфон с поддержкой 5G

Oppo представила доступный смартфон A55s 5G. Новинка обладает средними параметрами, поддержкой сетей пятого поколения и стоит от 170 до 190 долларов в зависимости от комплектации.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовый IPS экран с разрешением 1600720 пикселей, сообщает IT Home. Частота обновления 60 герц. Этого достаточно для серфинга в интернете и запуска игр, но мало для просмотра роликов в Full HD и игры в крупные проекты.

Тройной блок камер имеет датчики по 13, 2 и 2 мегапикселя, селфи-камера — 8 мегапикселей. В качестве камерофона A55s 5G неконкурентоспособен, но для видеозвонков и любительской съемки такой камеры достаточно.

Oppo A55s поддерживает все стандарты связи, включая 5G. Смартфон может одновременно использовать две сим-карты (Nano-SIM) в режиме ожидания.

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Смартфон довольно автономен, имеет аккумулятор емкостью 5000 mAh, поддерживающий 10-ваттную зарядку, но при средних камерах, экране и процессоре энергопотребление остается низким, что позволяет ему проработать несколько дней на одном заряде.

Смартфон поступил в продажу в фирменном магазине OPPO Jingdong. OPPO A55s 5G поставляется в двух вариациях с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти за 170 долларов и с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти за 190 долларов.мяти за 170 долларов и с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти за 190 долларов.