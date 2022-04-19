Быстрый перевод с украинского языка появился в Telegram

Telegram расширил количество поддерживаемых языков для встроенного переводчика и ввел автоматический перевод в украинских пабликах, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Основной причиной такого решения он назвал желание облегчить работу журналистов по всему миру.

«Мы признаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и мы надеемся, что инструменты, которые мы предоставляем, могут помочь информировать больше людей и спасти больше жизней», — сообщил Дуров.

Функция перевода в Telegram для смартфонов была доступна и ранее, но для ее активации нужно было зайти в настройки, выбрать «Язык» и включить автоматический перевод. Теперь достаточно вызвать контекстное меню долгим касанием на сообщении и выбрать «Перевести».