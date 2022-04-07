«Ростех» представил отечественный роутер с процессором «Байкал»

«Ростех» показал первый роутер из отечественных компонентов с защитой от хакерских атак. Новинка работает на базе процессора «Байкал BE-T1000» и имеет встроенную защиту от DDoS-атак, сообщается на сайте «Ростех».

Презентация состоялась на XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». «Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса. Его программное обеспечение является полностью отечественным, а аппаратная платформа произведена на территории Российской Федерации», — сообщил директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Роутер имеет модульную структуру, что позволяет изменять его конфигурацию для использования в различных типах сетей.

Он поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать энергию и данные через витую пару — такая возможность часто используется при организации систем видеонаблюдения.

Производитель (НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника») отмечает, что роутер прежде всего предназначен для компаний численностью до 50 человек, организации видеонаблюдения высокой четкости и защищенной конференц-связи.