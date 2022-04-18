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Глава ОКР поддержал переход федераций в Азию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Телеграм-канал ОКР

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поддержал вхождение российских спортивных федераций в азиатские организации.

«Моя личная позиция заключается в том, что если это позволит избежать политической, ангажированной, русофобской истерии, которая происходит в странах Запада и, преимущественно, в Европе, то я готов поддержать подобного рода подходы. Но, безусловно, необходима консультация с более широким кругом заинтересованных сторон», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

14 апреля Федерация шахмат России объявила о переходе в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). По словам президента ФШР Андрея Филатова, за 30 лет работы с Европейским шахматным союзом (ЕШС) в России не было «ни одного значимого соревнования».

В конце марта журналист Нобель Арустамян предположил, что в случае дисквалификации Российский футбольный союз перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию, однако заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов назвал такие разговоры «фантазиями».

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