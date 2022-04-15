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Врачей Марадоны обвинили в убийстве по неосторожности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Neogeolegend / CC BY 2.0

Прокуратура обвинила восьмерых медиков в убийстве знаменитого футболиста Диего Марадоны по неосторожности. В случае признания виновными им грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.

Из-за халатности и неправильного лечения Марадона оказался беззащитным и брошенным на произвол судьбы, при этом врачи «были виновниками беспрецедентного, совершенно неадекватного и безрассудного лечения на дому», цитирует AFP запрос прокуратуры.

Медиков обвиняют в убийстве с dolus eventualis (непрямым умыслом) — когда виновный проявляет халатность, зная, что это может привести к чьей-либо смерти. В случае обвинительного приговора врачи могут получить от восьми до 25 лет тюремного заключения.

Среди обвиняемых — нейрохирург и семейный врач Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

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