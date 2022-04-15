Обновление Windows сломало браузеры

Браузеры Chrome, Edge и Firefox перестали запускаться после ежемесячного обновления Windows 10 и Windows 11. Причина в конфликте операционной системы и антивирусных продуктов.

При запуске браузеров Chrome, Edge и Firefox после установки накопительного обновления KB5012599 некоторые пользователи столкнулись с ошибкой «Приложение не удалось запустить правильно (0xc0000022)». Другие браузеры, например, Vivaldi и Brave работают без неполадок.

Причиной сбоев стал конфликт операционной системы и антивирусных продуктов ESET, сообщает WindowsLatest. Компания приступила к исправлению неполадок и порекомендовала активировать систему обратной связи ESET LiveGrid для своевременной передачи данных разработчикам и отключить защиту браузера.

Microsoft не прокомментировала ситуацию с неполадками после апрельского обновления. Пока неизвестно о наличии аналогичных проблем у пользователей других антивирусных решений.