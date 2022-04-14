Создание «волшебных фильмов» стало возможным на iPhone и iPad

Apple обновила встроенный видеоредактор iMovie для iPad и iPhone с версиями операционной системы 15.2 и выше. Помимо нового интерфейса, в приложении появились две функции, упрощающих создание роликов: Magic Movie («волшебный фильм») и Storyboard («раскадровка»).

Чтобы создать «волшебный фильм», пользователю нужно добавить в приложение фотогалерею и iMovie самостоятельно сгенерирует видеоклип с титрами, переходами и музыкой, сообщает XDA Developers. Программа определит наиболее интересные моменты, но даст возможность изменить результат, если предпочтения искусственного интеллекта не совпадут с пользовательскими.

«Раскадровка» рассчитана на более плотное взаимодействие с пользователем. При создании ролика iMovie сначала предложит выбрать из существующих шаблонов формат будущего видео, например, обзор, учебное пособие, видеорецепт или открытка. Всего 20 шаблонов.

После этого приложение запустит мастер настройки с подробным руководством и рекомендациями по съемке, виду загружаемых фото, переходам и звуковому сопровождению. Такой подход позволит создавать более профессиональные ролики, но потребует больше времени.

Обновление iMovie доступно в операционных системах iOS и padOS версий 15.2 и выше. Например, их получили iPhone 13, iPad mini 6, 11-дюймовый iPad Pro и 12,9-дюймовый iPad Pro 3.