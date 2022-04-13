Глава федерации заявил о зарплате фристайлистов в 300 тысяч

Ведущие фристайлисты сборной России получают около 300 тысяч рублей в месяц, заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«С учетом тех результатов, которых достигают спортсмены, неплохие зарплаты у них и у тренеров. Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия — 52 тысячи. Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч», — сказал Курашов в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей.

По его словам, часть спортсменов по своей воле делится призовыми с тренерами и сервисменами, но это не является обязательным.

11 апреля фристайлистка Анастасия Таталина обратилась с открытым письмом к министру спорта России, в котором заявила, что тренеры требовали от нее отдать ФФР половину призовых после победы на чемпионате мира, а после отказа объявили ей бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде в Пекине.

Таталина в 2021 году выиграла чемпионат мира в Аспене в дисциплине биг-эйр. На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.