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Чемпионка мира по фристайлу пожаловалась на поборы в федерации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина обратилась с открытым письмом к министру спорта России, в котором заявила, что тренеры требовали от нее отдать Федерации фристайла России половину призовых, а после отказа объявили бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде. Руководство федерации заявило, что это все ложь.

«От меня требовали поделиться деньгами? Да, все верно. Тренер в личном разговоре оглашает условия: 50% призовых нужно отправить федерации. За чемпионат мира выходит определенная сумма, с которой еще снимается 40% за транзакцию. Как озвучил старший тренер в личном разговоре с моими родителями, так у всех спортсменов. То есть 40% призовых — налог и 50% от остатка — федерации», — сказала Таталина в эфире «Матч ТВ».

Она отметила, что предолимпийская подготовка длилась в три раза меньше, чем у соперниц. В декабре сборы проходили в Финляндии, где были тридцатиградусные морозы и не было условий. После публикации письма мать фристайлистки добавила, что тренер сборной Никита Васильев позволял себе унижать спортсменку и делать ей предложения интимного характера.

Руководство Федерации фристайла России заявило, что факты, приведенные в письме Таталиной, являются ложью. Васильев прокомментировал, что для него оскорбительно слышать подобные обвинения в свой адрес.

Пресс-служба Министерства спорта сообщила, что проведет проверку по фактам, изложенным в письме Таталиной.

Таталина в 2021 году выиграла чемпионат мира в Аспене в дисциплине биг-эйр. На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.

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