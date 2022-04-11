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Режим YouTube «картинка в картинке» исчез с iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube логотип на iPhone
Фото: © Hello I'm Nik / Unsplash License

YouTube отключил режим «картинка в картинке» в приложении для iOS. Функция проработала всего девять месяцев.

Описание функции «картинка в картинке» исчезло со страницы нововведений YouTube и пользователи iPhone не могут ее активировать, сообщает Apple Insider. Изменения коснулись только клиента на iOS, версия для Android сохранила доступ к опции.

Режим «картинка в картинке» позволяет во время просмотра роликов использовать другие приложения. Плеер YouTube в этом случае уменьшается в несколько раз и накладывается поверх других программ, предоставляя доступ только к базовым элементам управления воспроизведением.

Опция стала доступна по подписке YouTube Premium в качестве экспериментальной в августе 2021 года. Ранее компания дважды пыталась внедрить «картинку в картинке» в 2020 году, но по неясным причинам каждый раз отказывалась от нововведения.

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mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

pepelmetal

Этот завод будет их братской могилой