YouTube отключил режим «картинка в картинке» в приложении для iOS. Функция проработала всего девять месяцев.

Описание функции «картинка в картинке» исчезло со страницы нововведений YouTube и пользователи iPhone не могут ее активировать, сообщает Apple Insider. Изменения коснулись только клиента на iOS, версия для Android сохранила доступ к опции.

Режим «картинка в картинке» позволяет во время просмотра роликов использовать другие приложения. Плеер YouTube в этом случае уменьшается в несколько раз и накладывается поверх других программ, предоставляя доступ только к базовым элементам управления воспроизведением.

Опция стала доступна по подписке YouTube Premium в качестве экспериментальной в августе 2021 года. Ранее компания дважды пыталась внедрить «картинку в картинке» в 2020 году, но по неясным причинам каждый раз отказывалась от нововведения.

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