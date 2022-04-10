Google в случае потери смартфона позволяет его удаленно заблокировать, определить местоположения и даже вывести на экран сообщение. Эти возможности доступны, если гаджет на Android и на нем авторизован Google-аккаунт пользователя.

Для того чтобы найти устройство, нужно зайти в аккаунт Google, к которому привязан смартфон, и перейти на страницу «Поиск телефона». Если устройств несколько, то сервис предоставит выбор с кратким описанием гаджетов.

На странице поиска устройств отображается информация об уровне сети, заряде аккумулятора, местоположении смартфона и доступно три действия: прозвон, блокировка и полная очистка.

При выборе прозвона смартфон будет издавать звуковой сигнал на протяжении пяти минут, даже если на нем установлен режим «Не беспокоить» или «Без звука». Этот режим полезен, когда пользователь находится рядом с потерянным гаджетом, например, в квартире.

Блокировка устройства позволяет выйти из аккаунта Google и транслировать на экране смартфона сообщение. Это может быть просьба позвонить владельцу или адрес для возврата. Такой способ подойдет, если гаджет уже кто-то нашел и он перемещается по карте. Возможность определения местоположения после блокировки сохраняется.

Очистка устройства — крайняя мера. После ее применения контроль над телефоном полностью теряется и становится невозможно отследить его местоположение.

Если на возврат смартфона уже нет надежды, то можно удалить с него все пользовательские данные. Это работает, даже если телефон офлайн — команда будет исполнена при подключении устройства к любой сети.