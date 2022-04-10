НАВЕРХ

Лукашенко во время хоккейного матча получил клюшкой по лицу

Источник:
Sibnet.ru
565 1
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил по лицу клюшкой в хоккейном матче, который проходил в рамках соревнований среди любителей.

Борясь за шайбу в зоне соперника, Лукашенко столкнулся с соперником, который сыграл высоко поднятой клюшкой.


Лукашенко обработали рану и заклеили пластырем и он продолжил участие в матче. Для хоккеиста, нанесшего удар по лицу президента, происшествие не имело последствий, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

Команда президента победила со счетом 5:1.

Еще по теме
КХЛ представила список клубов на сезон 2022/23
Боб Хартли трогательно попрощался с «Авангардом»
Плей-офф КХЛ: расписание матчей финала
Вратарь женской сборной России отразила шайбу голыми руками
смотреть все
Спорт #Хоккей #Курьезы #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
100
Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску
45
США запустят ленд-лиз для Украины
41
Умер Владимир Жириновский
39
Зеленский назвал единственный выход для Украины
37
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию