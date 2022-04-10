Лукашенко во время хоккейного матча получил клюшкой по лицу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил по лицу клюшкой в хоккейном матче, который проходил в рамках соревнований среди любителей.

Борясь за шайбу в зоне соперника, Лукашенко столкнулся с соперником, который сыграл высоко поднятой клюшкой.

Лукашенко обработали рану и заклеили пластырем и он продолжил участие в матче. Для хоккеиста, нанесшего удар по лицу президента, происшествие не имело последствий, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

Команда президента победила со счетом 5:1.