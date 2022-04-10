Xiaomi выпустит самый мощный бюджетник

Xiaomi выпустит Redmi Note 12 — бюджетный смартфон с флагманскими характеристиками, хорошей автономностью и стильным дизайном. Анонс новинки может состояться в мае.

Инсайдеры сообщили Gizchina, что предстоящий Redmi Note 12 будет оснащен высокопроизводительным восьмиядерным процессором, это может быть MediaTek Dimensity 1300 или Dimensity 8000, они приблизительно равны по мощности, но выполнены по разным техпроцессам.

По данным источника издания, смартфон будет выполнен в дизайне современных флагманов и иметь аккумулятор повышенной емкости. Это соответствует политике Xiaomi на рынке устройств эконом-класса.

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Линейка Redmi Note включает в себя бюджетные смартфоны, превосходящие по параметрам конкурентов в нише, а иногда и флагманы некоторых производителей.

С каждым годом компании все строже придерживаться такой политики и директор бренда Redmi Лу Вэйбин в октябре 2021 года заявил, что серия Redmi Note будет обновляться каждые шесть месяцев, чтобы не потерять преимущества.