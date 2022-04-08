Российский видеохостинг Rutube провел редизайн и добавил возможность комментировать и продвигать видео в рекомендации, сообщил «Газпром-Медиа Холдинг» в официальной группе «ВКонтакте».

Теперь видеохостинг отображает аватарки пользователей, отметки о верификации авторов и даты загрузки видео. На платформе появилась возможность комментировать видеоролики.

А плеер получил существенные изменения — стал крупнее, а в режиме кинотеатра занимает больше места на экране, что делает его использование более оправданным. Ранее широкий формат проигрывателя не давал особых преимуществ при просмотре.

Пользователи получили возможность продвигать понравившиеся ролики в рекомендациях видеохостинга. Для этого нужно нажать кнопку «В топ», находящуюся справа под роликом.