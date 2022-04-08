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Rutube изменился и добавил возможность комментировать видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российский видеохостинг Rutube провел редизайн и добавил возможность комментировать и продвигать видео в рекомендации, сообщил «Газпром-Медиа Холдинг» в официальной группе «ВКонтакте».

Теперь видеохостинг отображает аватарки пользователей, отметки о верификации авторов и даты загрузки видео. На платформе появилась возможность комментировать видеоролики. 

А плеер получил существенные изменения — стал крупнее, а в режиме кинотеатра занимает больше места на экране, что делает его использование более оправданным. Ранее широкий формат проигрывателя не давал особых преимуществ при просмотре.

Twitter позволит редактировать сообщения

Пользователи получили возможность продвигать понравившиеся ролики в рекомендациях видеохостинга. Для этого нужно нажать кнопку «В топ», находящуюся справа под роликом.

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olegsbeglov

актуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

GammiPluh

Да у этого шакала на все время находится