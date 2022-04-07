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Фигуристка Трусова занялась стрип‑пластикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avtrusovaofficial

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова решила заняться стрип-пластикой.

Трусова в телеграм-канале выложила совместное фото с танцовщицей Анастасией Юрасовой, у которой она занимается.

«Горжусь тем, что знакома! Mother Frame Up Strip. Невероятная Настя Юрасова», — написала спортсменка.

Юрасова в соцсетях похвалила Трусову за успехи в танцах. «Обожаю таких учениц, как Саша. Скоро вам покажу, чему она научилась за месяц», — написала она.

Трусова завоевала в Пекине серебро, уступив только Анне Щербаковой. В произвольной программе она первой в истории сделала пять четверных прыжков.

Юрасова — создательница стиля Frame Up, хореограф танцев на ТНТ.

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