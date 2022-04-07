Windows 11 расширит функции видеозвонков

Microsoft анонсировала функции шумоподавления, размытия фона, автоматического кадрирования и возможность скрывать реальное направление взгляда во время видеозвонков в Windows 11.

Для улучшения качества звука и изображения в сервис видеозвонков Microsoft внедрят искусственный интеллект, сообщает PCWord со ссылкой на презентацию для прессы Future of Hybrid Work.

Сервис будет в постоянном режиме контролировать перемещение пользователя относительно камеры и микрофона и корректировать изображение и звук для достижения наилучшего качества. При этом система очистит аудиодорожку от посторонних шумов.

Кроме того, в видеозвонках появится опция автоматического кадрирования, способная «обрезать» картинку таким образом, чтобы говорящий занимал как можно больше места на экране.

А функция коррекции взгляда позволит отвести глаза во время разговора незаметно для собеседника. Это полезно при необходимости взглянуть на записи во время видеоконференции, не теряя зрительный контакт с аудиторией.

Разработчики не оглашают сроков выхода новых функций. На данный момент неизвестно будут ли они бесплатными или войдут в Microsoft 365 или Microsoft Teams.