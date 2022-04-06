Intel приостановил работу в России

Разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel приостановил деятельность в России, сообщается на сайте компании.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

В начале марта компания приостановила поставку своей продукции в Россию и Белоруссию. При этом большая часть продукции Intel в настоящее время продается на территории России в составе компьютерной техники различных производителей.

Количество сотрудников российской «дочки» Intel оценивается в 1,2 тысячи человек. В частности, в нижегородском офисе работает порядка тысячи сотрудников. Их деятельность приостановлена, при этом компания продолжает выплачивать им зарплату.